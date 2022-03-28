«Самоубийство». Россияне проехали по Рыжему лесу возле ЧАЭС без защиты, подняв облака радиоактивной пыли — Reuters 28 марта, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, которая считается наиболее радиоактивно загрязненной вокруг Чернобыля. Об этом рассказали агентству Reuters два работника ЧАЭС.

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По словам собеседников Reuters, россияне проехали на своей технике по Рыжему лесу, «подняв облака радиоактивной пыли», без какой-либо радиационной защиты. Один из работников ЧАЭС назвал это «самоубийством» и заявил, что радиоактивная пыль, которую вдыхали российские оккупанты, могла вызвать внутреннее облучение.



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«Большая территория вокруг Чернобыля закрыта для всех, кто там не работает и не имеет специального разрешения, но Рыжий лес считается настолько загрязненным, что туда не пускают даже работников атомной станции», — пишет Reuters.

И.о. гендиректора ЧАЭС Валерий Сейда сказал журналистам, что не видел, как колонна российской техники проехала через Рыжий лес, но очевидцы говорили ему, что оккупанты ездили по всей зоне отчуждения и могли заехать и туда. По его словам, украинские рабочие сказали россиянам, что им нужно быть осторожнее с радиацией, но те, похоже, не отреагировали.

Один из сотрудников рассказал Reuters, что разговаривал с некоторыми рядовыми российскими солдатами на АЭС.

«Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого энергоблока, они и понятия не имели. Они понятия не имели, на каком объекте находятся», — сказал он.

Агентство со ссылкой на украинских работников сообщает, что российские «специалисты», обученные связанной с радиацией работе, прибыли в Чернобыльскую зону примерно через неделю после военных, но и те не носили защиту.

25 февраля Государственная инспекция по ядерному регулированию сообщила о повышении уровня радиации в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции. По данным инспекции, это вызвано нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.