Від дитячих центрів підтримки до ветеранських кемпів і мобільних бригад — в Україні формується нове розуміння інклюзії. Це вже не про окремі ініціативи, а про системну підтримку і спільноти, де кожна людина важлива. Ми зібрали історії трьох ініціатив, які змінюють життя та повертають віру в себе тим, хто найбільше цього потребує.

Реклама

Фото: БАРВЫ

ІНКЛЮЗІЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ: ІСТОРІЯ ПРОСТОРУ « БАРВИ» У КАМ’ЯНСЬКОМУ

У Кам’янському на Дніпропетровщині, де інклюзивна інфраструктура для молоді з інвалідністю практично відсутня, Благодійний фонд «Карітас Кам’янське» створив особливий простір — «Барви». Це не просто центр дозвілля, а середовище, де діти й молодь з інвалідністю можуть навчатися, спілкуватися, розвиватися і відчувати себе цінними. Простір діє за підтримки організації Caritas Кам’янське у межах проєкту Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER), що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Європейським Союзом та реалізується GIZ Ukraine.

— Нашому простору трохи більше року, — розповідає Валентина Красовська, старша соціальна працівниця «Барв». — Ми відкрилися в липні минулого року, і від самого початку мали на меті допомогти молоді з інвалідністю набути простих побутових і професійних навичок. Спочатку це були майстер-класи: варили мило, навчали варити каву на професійній кавомашині, саджали цибулю, вчили мити посуд. Ми хотіли дати їм те, що допоможе в житті, і, можливо, дозволить заробити.

Однак у процесі роботи команда побачила, що практичні навички це лише частина рівняння. У родинах, які виховують дітей з інвалідністю, часто немає соціалізації, немає розвинених комунікацій. Діти можуть залишатися замкненими в собі або у тісному сімейному колі, а тому не вміють просити про допомогу, встановлювати контакти, формувати довіру. Це породжує ізоляцію.

— Почали говорити з батьками, спостерігати, слухати дітей. І зрозуміли: їм дуже не вистачає саме спілкування, досвіду взаємодії, — каже Красовська. — Тож ми додали заняття на розвиток комунікації, соціалізації, вчимо просити про допомогу, розуміти емоції, говорити про себе. Це дало приголомшливі результати. Діти почали відкриватися, заводити друзів, спілкуватися і навіть підтримувати одне одного за межами центру.

Сьогодні простір «Барви» працює 5 днів на тиждень. Його відвідують понад 70 учасників. Групи розділені за віком: молодша, середня, старша і молодь. Наймолодшому відвідувачу — чотири, найстаршому — близько тридцяти. Але вікових обмежень тут немає, бо допомога потрібна кожному, хто звертається.

У команді працюють соціальні працівники, психолог, дефектолог. Заняття поділяються на побутові майстер-класи (діти вчаться самостійно прибирати, готувати, доглядати за рослинами), творчі активності (створення мозаїк, гравюр, аплікацій, свічок), а також на розвиток м’яких навичок: емоційного інтелекту, базової грамотності, комунікації.

— Наш психолог проводить заняття «Повір у свою суперсилу», — ділиться Валентина. — Це улюблений формат дітей. Ми говоримо про сильні сторони, вчимось розпізнавати емоції, реагувати на стрес, будувати діалог. Це ті навички, що справді знадобляться в житті.

Інша значна цінність «Барв» це — атмосфера. Валентина згадує, що прийшла сюди ще до офіційного відкриття як волонтерка. В інших організаціях вона часто вигорала. Тут навпаки.

— У багатьох місцях у мене забирали ресурс. А тут — я ним наповнювалась. Так, з нашими дітьми непросто. Але кожна їхня посмішка, кожен погляд, коли вони розуміють щось нове, коли пробують, коли не бояться — це наповнює. Серце ніби стає більшим. І коли мені запропонували перейти сюди працювати — я погодилася без вагань.

Завдяки підтримці проєкту EMPOWER, простір «Барви» зміг не лише розширити програму занять, а й зробити фокус на системному підході до інклюзії: це не про жалість чи окремі активності, а про створення середовища, де людина з інвалідністю може жити повноцінно, навчатися, мати друзів і бачити перспективу.

— Ми працюємо не лише з дитиною, а з усією родиною. Підтримуємо батьків, пояснюємо, як розвивати дитину вдома. Створюємо спільноту. Бо інклюзія — це коли ніхто не залишається сам на сам зі своєю проблемою, — підсумовує Валентина.

Досвід Аліни Бондаренко, мами 10-річного Даніла, відвідувача інклюзивного простору «Барви»

Аліна з сином Данілом переїхала з прифронтового села Максимільянівка, що на Донеччині. У хлопчика аутизм і кілька супутніх діагнозів. Раніше, розповідає жінка, вони могли розраховувати лише на заняття з логопедом чи психологом, та справжніх інклюзивних гуртків у їхній місцевості ніколи не було.

Все змінилося після знайомства з простором «Барви». Тут Даніл вперше почав спілкуватися з іншими дітьми, долучатися до спільної гри, виявляти ініціативу й інтерес до занять. За словами мами, він навіть почав краще говорити та навчився користуватися ножицями — здавалося б, дрібниця, але для дитини з РАС це великий крок.

— Кожне заняття це прогрес, — каже Аліна. — Вони малюють, співають, танцюють. А педагоги такі уважні, теплі, щирі. Даніло їх дуже любить, навіть запам’ятав їхні дні народження.

Але не лише діти тут отримують підтримку. Для батьків, особливо вимушених переселенців, простір «Барви» став місцем, де можна бодай на мить перепочити від щоденних труднощів.

— Нам справді важко. Відірвані від дому, обмежені у фінансах, а тут спеціалісти, безкоштовні заняття та ще й із такою віддачею. Ми з іншими мамами хоч подих перевести можемо, поговорити, поділитися. Це більше, ніж центр. Це — опора, — підсумовує Аліна.

Досвід Олени Матюхи, мами 6-річного Дмитрика, відвідувача інклюзивного центру «Барви»

Олена з сином Дмитром переїхала до Кам’янського з Покровська близько року тому. У хлопчика діагностований аутизм, і до знайомства з центром «Барви» він майже не контактував з іншими дітьми. Усе змінилося після того, як родина вперше прийшла до «Карітасу» за гуманітарною допомогою. Відтоді їхнє життя стало зовсім іншим.

— У мого сина тут вперше з’явилися друзі, — розповідає Олена. — Для більшості дітей це звично, але для Дмитрика — це прорив. Він ніколи раніше не йшов на контакт, а тепер спілкується, грається, ділиться емоціями. Особливо зворушує дружба з дівчинкою, яка теж має аутизм і раніше також була замкнутою. Тепер вона навіть ділиться з ним іграшками.

За словами Олени, групові та індивідуальні заняття в центрі допомагають синові розкриватися, а їй самій — знаходити сили рухатися далі.

— Я бачу, як моя дитина розквітає. Це вселяє надію. Ми опинилися в дуже непростій ситуації, але завдяки центру «Барви» тримаємось. Це не просто допомога, це нове життя, у якому є місце для радості, спілкування і майбутнього.

Фото: DOLADU CAMP

ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОПОРА: ЯК ВЕТЕРАНСЬКІ ТАБОРИ DOLADU CAMP СТАЮТЬ ДЖЕРЕЛОМ СИЛИ ДЛЯ ВСІЄЇ ГРОМАДИ

Сьогодні в Україні потребують підтримки не лише діти, які вчаться жити у світі, що не завжди їх розуміє, а й ветерани — ті, хто віддав усе, аби цей світ зберігся, і тепер мовчки бореться з тим, що залишила по собі війна. Саме в таких просторах, без осуду, з довірою і теплом, люди з різним досвідом починають говорити однією мовою: мовою підтримки, гідності та віри в себе. Один із таких просторів створює ГО DoLadu — організація, яка розвиває інклюзивні підходи до відновлення та адаптації ветеранів, їхніх родин і громад.

— Наша організація займається підтримкою ветеранів і захисників на шляху повернення до цивільного життя, — пояснює Христина Курганська, операційна менеджерка ГО DoLadu — Після служби та фізичного відновлення вони повертаються у мирне життя з великим досвідом і внутрішнім багажем, і нам важливо допомогти їм зорієнтуватися у нових умовах. Ми створюємо безпечний простір, де кожен може нарешті відчути себе вільно, відчути себе собою, поділитися тим, що болить, відкритися і переосмислити, хто вони тепер. Від цього фундаменту вони самі вибудовують життя, яким хочуть жити, знаходять свої опори, відкривають таланти і створюють щоденні практики, що приносять радість і сенс.

Цікаво, що назву проєкту DoLadu обрали свідомо — вона відображає внутрішню мету організації, що була створена на початку 2022 року.

— DoLadu означає привести життя до ладу, повернути його до гармонії, яка була, — розповідає Христина Курганська. — Це не лише про особисту стабільність: мова йде про лад у власному розумі, у житті, у родині та навіть у країні. Назва пронизує всі напрями нашої діяльності і повністю відображає місію організації: допомагати відновлювати психологічну стійкість, будувати гармонійні стосунки і створювати безпечний простір для росту та підтримки.

Із перших днів роботи ми відкрили центри психологічної допомоги, де ветерани могли отримати професійну підтримку, а згодом розвинули програми DoLadu Camp. До слова, на сьогодні вже відбувся 29-й DoLadu Camp, і наша робота продовжується.

Як зазначають самі організатори, програма DoLadu Camp є початковим кроком ментального відновлення для ветеранів. Це чотириденна програма, під час якої учасники займаються з психологами, відвідують лекції, беруть участь у різних практиках відновлення, таких як арт-терапія, іпотерапія та інші активності. Водночас у поєкті діє також економічна школа, де ветерани досліджують свої можливості у самореалізації та підприємництві, вирішують, чи будувати кар'єру в компанії, чи почати власний бізнес, і роблять перші кроки у цьому напрямі. А для тих, хто прагне глибшого занурення, працює поглиблена економічна школа, де розбираються бізнес-плани, моделі та формуються основи для власного проєкту.

- Після будь-якого з цих проєктів ветерани потрапляють у наше DoLadu Community, де щотижня проходять активності: адаптивний спорт (пейнтбол, стрільба з лука, яхтинг, адаптивний волейбол та баскетбол), лекції з психологами та психотерапевтами, зустрічі з бізнес-тренерами, лекції на теми здоров’я і психологічного відновлення, а також різноманітні дозвільні заходи, включно з квитками в кіно, театр та на культурні події. Ми підтримуємо ветеранів на кожному кроці, а вони самі творять своє життя крок за кроком, відчуваючи радість, сенс і свободу в мирному житті.

Подібні інклюзивні простори сприяють психологічній підтримці, взаєморозумінню та спільному розвитку учасників із різним досвідом: військових, цивільних, людей з інвалідністю, волонтерів. Але не лише їх. Вони буквально сприяють розвитку спільнот, що об'єднують людей довкола ідеї інклюзії та стійкості.

Та ефективність роботи таборів DoLadu була б неможливою без міжнародної підтримки, яка допомогла не лише трансформувати підходи всередині організації, а й сформувати сталі інклюзивні практики. Зокрема, завдяки фінансовій підтримці уряду Німеччини у межах проєкту GIZ Ukraine «Гендерно-чутливі підходи до ментального здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні» (MHUA), вдалося змінити сприйняття інклюзії: з теми суто соціальної політики вона перетворилася на стратегічну інвестицію в згуртованість, розвиток і відновлення громад. Сьогодні інклюзія в Україні це вже не виняток, а одна з основ стійкого суспільства.

— Ключове — це щирість і присутність команди. Ми не «лікуємо», а створюємо простір, у якому кожен може сам побачити свою силу й цінність, спираючись на досвід підтримки групи, — додає Максим Чубик, тренер та психолог DoLadu Camp. — У наших кемпах ми створюємо безпечне середовище через поєднання психологічних, тілесно-орієнтованих та групових підходів. Ми починаємо з формування атмосфери довіри через відкритість фасилітаторів, чіткі правила конфіденційності та взаємоповаги. Важливо, щоб кожен учасник відчув: тут не оцінюють, а приймають. Ми використовуємо принципи травма-орієнтованого підходу, де пріоритетом є безпека, стабілізація і саморегуляція. Через спільну діяльність та групові рефлексії учасники поступово повертають контакт із власним тілом, почуттями й іншими людьми.

Після служби ветеранам часто складно повернутися до звичного життя у родині, серед друзів чи на роботі. Кемп дає можливість зупинитися, переосмислити себе, знайти нову роль і напрям руху. Для громади це створює нові точки опори, допомагає по-новому подивитися на поняття доступності та вчить бачити ветеранів як активну частину повсякденного життя.

— Найкращий результат нашої роботи — це помітне покращення психологічного стану ветеранів, — резюмує Христина Курганська. — Ми бачимо це після проведення фінальних скринінгів на наших програмах. Один із важливих аспектів, який впливає на довіру ветеранів до програми та їхній комфорт. Це те, що у нашій команді працюють також ветерани, які пройшли військовий досвід. Наприклад, психолог на кемпі теж є ветераном, координаторами на проєкті також є ветерани, завдяки чому учасники потрапляють у комфортне середовище, де можуть розслабитися, знайти нових друзів і побратимів, ділитися історіями, які важко розповісти в інших обставинах.

Досвід Євгенія Гаврилейко, учасника Doladu Camp 23

Євген звільнився зі служби півтора року тому після травми. Період фізичної реабілітації, зокрема краніопластики, був непростим, але ще складнішим виявилося емоційне відновлення та повернення до цивільного життя.

Влітку 2025 року за рекомендацією психолога він подав заявку на DoLadu Camp. Після участі в кемпі результати діагностики засвідчили помітне зниження рівня тривожності, депресії та проявів ПТСР — позитивну динаміку у відновленні та особистісному розвитку.

Одним із головних досягнень стало усвідомлення власної мети — відкрити власну справу й здобути потрібні для цього знання. Уже в липні та серпні Євген успішно завершив два рівні Економічної школи DoLadu School, проявивши високі комунікативні навички, активність і щирий інтерес до навчання. У результаті створив готовий до реалізації бізнес-план салону грумінгу.

Цієї осені Євген одружився, підтримує зв’язок з учасниками DoLadu Camp та DoLadu School, а нещодавно разом із командою випускників посів друге місце на змаганнях з пейнтболу.

Досвід Олесі «Карамельки», учасниці Doladu Camp 20

До участі в програмі кемпу Олеся зізнавалася, що часто відчувала апатію й втрату енергії. Вона набрала вагу. Їй нічого не хотілося робити. Вона уникала спілкування та часто залишалася наодинці зі своїми думками.

Та вже під час кемпу Олеся активно брала участь у груповій роботі: відвідувала арт, терапевтичні та спортивні заняття, відкривалася новому досвіду та знайомилася з іншими учасниками. Після повернення додому дівчина почала регулярно займатися спортом, помітила поступове поліпшення настрою та повернення інтересу до активного життя.

Динаміка тестування засвідчила незначне, але позитивне зниження рівня тривожності: показник GAD‑7 зменшився з 10 до 9 балів через два тижні після кемпу.

Нині Олеся планує продовжувати спортивні заняття та поступово розширювати коло спілкування, спираючись на підтримку, отриману під час програми.

Фото: БФ «ВЕСТА»

ІНКЛЮЗІЯ НА КОЛЕСАХ: ЯК МОБІЛЬНІ БРИГАДИ БФ «ВЕСТА» РОЗШИРЮЮТЬ ДОСТУП ДО ПІДТРИМКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ І ЇХНІХ РОДИН

Не всі, хто потребує допомоги, можуть самостійно її знайти. Особливо, якщо живуть у маленьких громадах, де немає спеціалізованих центрів, а дорога до обласного міста часто здається недосяжною. Саме тому Благодійний фонд «Веста» у межах проєкту GIZ Ukraine MHUA, що фінансується урядом Німеччини, створив мобільні мультидисциплінарні бригади, які приїжджають безпосередньо до ветеранів, їхніх родин і близьких у громади Київщини, Черкащини, Вінниччини. Тут на місці люди отримують психологічну, юридичну та соціальну підтримку.

— Ми зрозуміли, що у великих містах ветерани та їхні родини можуть знайти допомогу: працюють ГО, є доступ до послуг, — розповідає Евеліна Соколовська, проєктна менеджерка БФ «Веста». — Але в громадах ситуація інша. Люди часто не знають про свої права, не мають змоги звернутися за допомогою, не розуміють, що громадський сектор може стати опорою. Наші мобільні бригади з психолога, юриста, соціального працівника та координатора приїжджають прямо до них. Це знижує бар'єри й допомагає створити реальну інклюзію: доступ до підтримки для кожного, незалежно від місця проживання чи фізичних можливостей.

Особливість мобільних бригад — мультидисциплінарність. За одну зустріч людина може вирішити кілька запитів одразу. Психолог допоможе з техніками стабілізації, юрист — з питаннями ВЛК, ЕКОПФО чи соціальних гарантій, а соціальний працівник знайде можливості для реабілітації, допоможе з оформленням документів або, наприклад, організує відпочинок для дитини.

— Наші мобільні бригади — це не просто про консультації, це про визнання гідності кожного ветерана, — пояснює Евеліна Соколовська. — Часто ми стикаємось зі стигматизованими уявленнями в громадах: «він ПТСРник», «ампутант», «вона вдова, ще вийде заміж, дітей народить». Ми працюємо не лише з ветеранами, а й із громадами. Пояснюємо, що інклюзія — це не про жалість, це про повагу, рівність і залучення. І саме завдяки підтримці проєкту GIZ MHUA ми змогли вийти на новий рівень та масштабували бригади, запустити онлайн-консультації по всій країні та посилили аналітичний компонент, щоб ще краще розуміти потреби людей.

У роботі мобільної бригади кожна зустріч з ветераном чи родиною це не просто надання послуг, а вибудовування довіри. Саме мультидисциплінарний підхід дозволяє побачити людину цілісно, а не крізь призму окремого запиту.

— Дуже часто проблема або запит бенефіціара, він насправді комплексний, — пояснює Соколовська. — Він не вирішується одним рапортом або дзвінком соціального працівника. Наприклад, перший контакт відбувається з юристом, а в ході розмови стає зрозуміло, що людині також потрібна психологічна підтримка або допомога соцпрацівника. За рахунок мультидисциплінарності вдається комплексно підходити до людини. І це дуже важливо.

Завдяки такій побудові взаємодії, бригади БФ «Веста» знімають кілька бар'єрів одночасно: географічний, інформаційний, психологічний. І замість того, щоб шукати три різні інституції для вирішення трьох різних запитів, ветеран або його родина можуть звернутися до однієї команди і отримати підтримку вже зараз.

— Ще одне упередження, з яким ми боремось, — це сприйняття соціального працівника як «роздавача гречки» або того, хто «записує по пільгах». Насправді це люди, які створюють системні зміни в житті бенефіціара: від лікування до відпочинку, від допомоги у кризі до повернення віри в себе.

Інклюзія тут не гасло, а щоденна практика. Бригада може приїхати до людини в реабілітаційний центр, лікарню, навіть додому. Або ж поспілкуватися онлайн, якщо так комфортніше. Це підтримка, яка гнучко підлаштовується під обставини кожного, а не навпаки.

— Ми не даємо «готових рішень», ми йдемо поряд, допомагаємо зрозуміти, що підтримка існує, і кожна людина має на неї право.

Підтримка, що змінює життя

Однією з таких історій стала історія жінки з невеликої громади Київщини. Вона — дружина учасника бойових дій, виховує сина. До мобільної бригади звернулася у важкому емоційному стані: мала підозру на онкологію, перебувала в тривозі, не знала, куди звернутися. Соціальна працівниця допомогла знайти клініку для дообстеження, організувала консультації. Жінка погодилась на психологічну підтримку. Спершу з острахом, але завдяки вже наявній довірі до соціальної працівниці, відкрилася до терапії. Пізніше, коли з’ясувалося, що діагноз не підтвердився, вона змогла продовжити обстеження в іншому закладі, який їй допомогли знайти фахівці.

Жінка долучилася до групи підтримки для людей з онкопідозрою від іншої ГО, де змогла проговорити свої страхи та отримати прийняття. Її чоловіку вдалося оформити короткотермінову відпустку. Завдяки допомозі соцпрацівниці родина змогла разом поїхати на безкоштовний ретрит для родин ветеранів.

Заходи реалізуються за підтримки Уряду Німеччини та Європейського Союзу в межах проєктів, що фінансуються Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та впроваджуються Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у партнерстві із місцевими та державними організаціями.