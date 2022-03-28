Богдан Хмельницкий идет на войну. Как в Киеве спасают от возможных обстрелов памятники — фоторепортаж НВ
Активисты укрепляют памятник Богдану Хмельницкому в Киеве
В столице активисты и коммунальщики укрепляют исторические памятники, чтобы сберечь их на случай ракетных ударов врага. Фотографы НВ Александр Медведев и Наталья Кравчук видели, как это происходит.
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади – один из тех, который взялись укреплять киевляне по призыву Киевской городской государственной администрации.
Елена, общественная активистка из сферы архитектуры и градостроительства, рассказала НВ: спасают каменную Ольгу небезразличные жители столицы.
«Еще в планах укрепить много ценных для киевлян мест и достопримечательностей, – рассказывает Елена. – Есть очень древние памятники, которые будут в первую очередь под охраной. Конструкторы разработали идею, что некоторые достопримечательности облагаются мешками с песком, а некоторые будут облагаться лесами [разновидность строительных конструкций]».
Памятник Богдану Хмельницкому на Софиевской площади тоже хоронят от ударов. Волонтер Дмитрий рассказал НВ, что для этого используют леса и фанеру, чтобы не повредить объект.
А рядом с Оперным театром обшивают фанерой величественную каменную фигуру украинского композитора Николая Лысенко. Далее образовавшуюся таким образом конструкцию обложат мешками с песком.
Андрей – один из волонтеров, который присоединился к укреплению памятника Лысенко.
Киевляне укрепляют также и памятник крестителю Владимиру Великому.
В Подольском районе столицы также укрыли от возможных обстрелов памятник украинскому гетману Петру Сагайдачному.