Богдан Хмельницкий идет на войну. Как в Киеве спасают от возможных обстрелов памятники — фоторепортаж НВ 28 марта, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Активисты укрепляют памятник Богдану Хмельницкому в Киеве

В столице активисты и коммунальщики укрепляют исторические памятники, чтобы сберечь их на случай ракетных ударов врага. Фотографы НВ Александр Медведев и Наталья Кравчук видели, как это происходит.

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади – один из тех, который взялись укреплять киевляне по призыву Киевской городской государственной администрации.

Фото: Александр Медведев / НВ

Елена, общественная активистка из сферы архитектуры и градостроительства, рассказала НВ: спасают каменную Ольгу небезразличные жители столицы.

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Общественная активистка Елена / Фото: Александр Медведев / НВ

«Еще в планах укрепить много ценных для киевлян мест и достопримечательностей, – рассказывает Елена. – Есть очень древние памятники, которые будут в первую очередь под охраной. Конструкторы разработали идею, что некоторые достопримечательности облагаются мешками с песком, а некоторые будут облагаться лесами [разновидность строительных конструкций]».

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Памятник Богдану Хмельницкому на Софиевской площади тоже хоронят от ударов. Волонтер Дмитрий рассказал НВ, что для этого используют леса и фанеру, чтобы не повредить объект.

Фото: Александр Медведев / НВ

Волонтер Дмитрий / Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

А рядом с Оперным театром обшивают фанерой величественную каменную фигуру украинского композитора Николая Лысенко. Далее образовавшуюся таким образом конструкцию обложат мешками с песком.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Андрей – один из волонтеров, который присоединился к укреплению памятника Лысенко.

Фото: Александр Медведев / НВ

Киевляне укрепляют также и памятник крестителю Владимиру Великому.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

В Подольском районе столицы также укрыли от возможных обстрелов памятник украинскому гетману Петру Сагайдачному.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ