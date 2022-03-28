Россия ежедневно теряет более 500 военных убитыми— ОПУ

28 марта, 12:20
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Потери России в войне против Украины составляют до 530 человек ежедневно, сообщили в ОПУ (Фото:Генштаб)

Потери России в войне против Украины составляют до 530 человек ежедневно, сообщили в ОПУ (Фото:Генштаб)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в войне против Украине Россия ежедневно теряет 510−530 военных убитыми.

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У себя в Twitter он отметил, что это свидетельствует об чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских бойцов.

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«Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам», — написал Подоляк.

По данным Генштаба ВСУ, за время войны против Украины Россия потеряла уже 17 тысяч личного состава.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508369809939087361
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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