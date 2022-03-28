На улицах оккупированной Керчи появились антивоенные граффити

28 марта, 09:00
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В Керчи появились антивоенные граффити (Фото:Крым.Реалии)

В Керчи появились антивоенные граффити (Фото:Крым.Реалии)

В оккупированной Россией Керчи появились антивоенные граффити.

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Как сообщает Крым.Реалии, на улице Мирошника в центральном районе Керчи неизвестные нарисовали перечеркнутые символы «Z» — такие знаки российские военные наносили на технику, которая осуществляла вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма.

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Рядом с перечеркнутым символом «Z» неизвестный автор нарисовал капли, которые могут символизировать слезы.

Корреспондент Крым.Реалии отмечает, что подобные рисунки замечены на разных объектах улицы Мирошника — вдоль дороги с оживленным движением, ведущей от центрального автовокзала до городского кладбища.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Граффити Керчь Война России против Украины

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