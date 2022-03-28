Полномасштабное вторжение РФ: с начала войны в Украине погибли 143 ребенка, более 215 детей получили ранения 28 марта, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российских оккупантов стали уже сотни украинских детей (Фото:Tom Brenner/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 143 ребенка, 216 детей получили ранения.

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Такие данные по состоянию на понедельник, 28 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 67, Харьковской — 49, Донецкой — 53, Черниговской — 38, Николаевской — 30, Луганской — 27, Запорожской — 21, Херсонской — 24, Житомирской — 15 и Сумской — 14 областях, а также в Киеве — 16.

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В ведомстве также рассказали о последних случаях гибели детей от рук российских оккупантов.

Так, 27 марта Россия обстреляла села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли три ребенка, один получил ранения. В Луганской области в результате обстрелов были ранены двое детей, а в Киевской области — один ребенок.

В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.

В Сумской области военное транспортное средство РФ совершило наезд на семью, которая шла по дороге, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.







