Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата 28 марта, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Флаг Северной Македонии (Фото:dimitrisvetsikas1969/Pixabay)

Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение дипломатических норм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

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Российскому послу сообщили, что эти пять человек выполняли действия, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, говорится в сообщении министерства. Они должны покинуть страну в течение пяти дней, добавили в ведомстве.

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Северная Македония ранее поддержала международные санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.