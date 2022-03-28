Назвал Путина «мясником». В Кремле отреагировали на слова Байдена в адрес российского диктатора 28 марта, 12:59 Цей матеріал також доступний українською В Кремле говорят, что высказывания Байдена в адрес Путина вызывают тревогу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что новое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина вызывает тревогу.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишут РИА Новости.

«Новое заявление Байдена про Путина вызывает тревогу. Продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие высказывания», — отметил он.

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Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу 26 марта встретился с украинскими беженцами, где назвал Путина мясником.

Также Байден во время выступления в Варшаве вечером 26 марта сказал о Путине, что «этот человек не может оставаться у власти».

Позже представитель Белого дома заявил, что американский президент не имел в виду изменение режима в России: «Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя позволить иметь власть над своими соседями или регионом».

Ранее Байден также называл Путина военным преступником и диктатором-убийцей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не употреблял бы такие слова на месте Байдена, чтобы сохранять возможность вести диалог с президентом РФ.



