Сегодня в Украине не откроют гуманитарные коридоры из-за угрозы провокаций — Верещук

28 марта, 10:55
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Жители Мариуполя пытаются покинуть осажденный Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Жители Мариуполя пытаются покинуть осажденный Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В понедельник, 28 марта, в Украине не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки грузов.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, такое решение было принято из-за получения данных от украинской разведки о возможных провокациях со стороны оккупантов.

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«Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем», — отметила Верещук.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Украина пытается эвакуировать местное население из городов, где идут ожесточенные бои, а также доставить гуманитарный груз. Из Мариуполя можно эвакуироваться только на частном авто или пешком, оккупанты не пропускают организованные колонны для эвакуации.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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