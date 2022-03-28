«Защита исходит из возможностей». Экс-замначальника Генштаба ВСУ о достижениях и потребностях украинской ПВО — интервью 28 марта, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский самолет, иллюстративное фото (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Опыт украинских сил ПВО изучают и за рубежом, при этом ВСУ нуждаются в дополнительной технике для еще большего покрытия украинского неба, рассказал в эфире Радио НВ Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант.

— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал очень осторожно, что переговоры о системах противоракетной обороны между Украиной и США ведутся. Сегодня утром было также сообщение о ПВО уже британского производства, которое будет поступать в Украину, там это ракеты, разгоняющиеся до 3500 километров в час, но предназначенные для самолетов и вертолетов. Этот процесс, как бы вы его описали? И скоро ли Украина сможет надеяться, что хотя бы какая-то часть украинского неба, а значит украинских городов, украинских объектов будет более защищенной?

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— Процесс, как мы видим, очень тяжелый, несмотря на всеобщую поддержку Украины, ее Вооруженных Сил и противовоздушной обороны. Поскольку специалисты, кроме наших также зарубежные, понимают, что противовоздушная оборона и мы видим на этой войне имеет стратегическое значение в проведении операции. Это во-вторых. А первое, потому что профессионально, активно, решительно действовали и наши Вооруженные Силы, и представители войск противовоздушной обороны, в которые входят истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, радиотехнические, очень важная разведка. А также подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям. С самого начала, через трое суток, когда был разрушен блицкриг, понятно, что господство в воздухе, несмотря на стократное преимущество в количестве, более современных у россиян средств воздушного нападения устояли наши Вооруженные Силы. И устояли войска противовоздушной обороны, они не дают спокойно выполнять задачи средствам авиационного нападения. А противоракетная оборона уничтожает крылатые ракеты. Есть проблемы с ракетами баллистической траектории полета, так, как у «Искандеров». То есть такой комплекс запускает ракеты, как крылатые, так и баллистические. К сожалению, за 30 лет мы не смогли сами сделать и закупить нам союзники не представляли такую возможность. Сейчас это сдвигается. Но по истребителям как уже договорились, а потом Путин давит, и страны отдельные НАТО не устояли и сдают позиции. А начинается все с американцев и НАТО, вы видите, даже после саммита в первую очередь охарактеризовали ситуацию, к чему они пришли, чтобы не спровоцировать РФ и так далее. Если да, то окажите нам конкретную и крайне необходимую помощь. А это именно комплексы, к сожалению, на текущее время в первую очередь советские зенитно-ракетные комплексы. И американцы, они определяли, что это ОСА, средство противовоздушной обороны, войск, это комплекс С-300 П и В-1 и переносные, например, «Стрела». Потому что все это у нас есть, но количество важно. И мы можем быстро овладеть, сразу применять, как только будет в этом оказана помощь. Но россияне отслеживают страны. Вот «дожали» болгар, чтобы они не давали С-300, давят на других, поляков и американцев. То есть очень тяжелая идет работа, но все же она продвигается вперед, потому что в том числе западные военные специалисты, эксперты понимают важность, изучают наш опыт за месяц. В том числе и организацию противовоздушной обороны как меньшим количеством и менее современными средствами выполнять задачи, срывать воздушные операции и воздушные действия со стороны врага и противника. Очень тяжелая идет работа, но мы продвигаемся вперед. И пока что эти средства, которые есть, очень решительно и активно выполняют задания ежедневно. К сожалению, имеют соответствующие случаи нападений, нанесение ударов средствами воздушного нападения противника. Но мы устоим и победим.

— Сегодня утром я видел анализ, написанный израильским военным экспертом, и вот один из пунктов. Хотел бы зацитировать и с вами потом поговорить: «Украине, в том числе благодаря разведывательным данным о начале войны, точном времени удара, удалось вывести из-под удара почти все мобильные противовоздушные комплексы, все штабы поднять в воздух с аэродромов и спасти военные. воздушные силы И это позволило не потерять очень много нашей военной мощи, а соответственно, дальше ее применять». Это одна часть. Но другая часть, если даже средства противовоздушной обороны будут прибывать в Украину, то их не станет сразу миллион или сколько их там нужно, они все равно будут поступать, те, что смогут, хоть С-300, хоть еще какие-то комплексы, они будут поступать постепенно. Есть ли понимание, в каком порядке будут и нужно защищать объекты на земле силами противовоздушной обороны?

- Безусловно, есть. Спасибо израильтянам и не только, все они изучают этот опыт. Этот очень высокий уровень профессионализма определяется тем, что более устаревшими и меньшими средствами выполнять задачи с более мощным противником. Поэтому всех интересует этот опыт. Союзникам мы можем говорить о том, что и как. Дальше жизнь покажет. Значит, здесь следует понимать, что на самых низких эшелонах по высоте до пяти километров. Нам помогли существенно, не полностью, но все же многое успели поставлять Стингеры, поставлять страны другие средства. И здесь мы видим более мощные возможности наши, поэтому очень активно сбиваются их вертолеты. Их подготовка лётного состава не очень высока, подготовлены от среднего звена лётчиков их врага и выше, ниже. Низкий уровень. Они обязаны делать задания в связи с тем ночью и на малых высотах. А если на малых высотах, то опять-таки возвращаемся, используются переносные зенитно-ракетные комплексы. И здесь более-менее, только наращивать надо, но вот так. А вот выше с учетом того, что у нас немного таких средств, то есть возможности на уровне С-300 П и В-1, В-1 и Бук к ним. Но в первую очередь С-300. Вот такого типа они нужны в первую очередь. Истребительная авиация. Понятно, что избивают по нашим аэродромам. Но в таких сложных условиях мы научились выполнять задачи. И поэтому нужно пополнять самолеты, мы быстро можем их овладевать, как только они у нас есть. И летчики учатся, потом героически просто выполняют свои задания.

— Я бы хотел поговорить об очередности. Потому что много комплексов у нас не будет. Есть ли военное понимание того, в какой очередности будут подвергаться защите украинские объекты?

— Очередность исходит из возможностей. Лучше бы было, если бы нам были поставлены Patriot модернизации PAK-3 с возможностью уничтожать ракеты, в том числе баллистические. Но нужно время на их освоение. Разумеется, я не раз говорил, что свои войска они привлекать не будут. Американцы в Афганистане сколько пробыли и выполняли задачи, а тут так Путин их давит, они не решаются. Красная кнопка их пугает. Это их дело. Но это приведет в дальнейшем к серьезным последствиям и приводит сейчас. Потому нам нужны комплексы среднего действия. Они целесообразны и быстро усваиваются, быстро учатся операторы, несколько часов. А потом война принуждает активно применять, люди учатся очень быстро. Высокий уровень мотивации, потому это решается не так, как в мирное время, в ускоренном порядке. И очередность здесь бы я определил именно таким образом.

— Это об очередности оборудования, которое нам нужно. Но все равно мы должны еще поговорить и об очередности того, что именно защищать. Потому что у каждого человека, принимающего решение, будет по существу выбор. Вот сейчас мы защищаем, условно говоря, центр Львова или военный объект неподалеку? Мы защищаем трассу, по которой провозятся военные и гуманитарные грузы, или мы защищаем какой-либо объект гражданской инфраструктуры? И я понимаю, что этот выбор всегда труден. Но наверняка у военных есть определенное понимание протоколов, что и как происходит?

— В первую очередь, определяемся с задачами, которые формулирует именно война, и как ведет себя противник. Если, например, в последние часы войны мы видим, что бьют они по составам горюче-смазочных материалов, по военным объектам по-прежнему, а по гражданским объектам используют ракетные системы залпового огня или артиллерию, поэтому сосредотачиваются на прикрытии именно таких объектов в первую очередь. Кроме того, если идут колонны, где перевозится такая техника или опять же горюче-смазочные материалы, значит, их тоже по передвижению надо прикрывать, потому что нужно, чтобы выполнялись задания. Не будет топлива, все это не будет двигаться. Мы видим, как мы уничтожаем именно их склады, поставки, нарушаем логистику, и потому через двое-трех суток они застряли в наших лесах, на дорогах, бросают всю технику и разбегаются по лесам. Поэтому здесь, еще раз возвращаюсь к тому, что нужно реагировать на то, как ставит задачу именно война, исходить из того, где сосредотачиваются действия противника, и мы же знаем название: противовоздушная, но оборона. Оборона должна быть активной, но оборона. То есть, где противник сосредотачивает действие по нанесению воздушных ударов, нужно там укреплять нашу оборону.