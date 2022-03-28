Позиция страны-агрессора. Встречу Зеленского и Путина после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит — Песков 28 марта, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать встречи президента Украины Владимира Зеленского и Путина после российско-украинских переговоров, которые должны пройти в Стамбуле.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нет. Продвижения нет», — сказал он.

Песков заявил, что тема обмена пленными не является предметом переговоров в Турции.

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«Это (обмены пленными — ред) не для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответ нет», — сказал он.

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По словам Пескова, российская сторона якобы «придерживается линии на неразглашение каких-либо деталей» о переговорах.

«Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы, по-прежнему, придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», — сказал он.



Песков заявил, что нельзя «констатировать каких-либо существенных достижений и прорывов» в переговорах.



Новый раунд переговоров между Украиной и РФ может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта.

Россия и Украина провели три встречи на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат. Четвертый раунд состоялся 14 марта, а пятый — 21 марта.