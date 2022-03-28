В Минобороны США заявили, что оккупанты не продвинулись ни на одном из направлений — СNN 28 марта, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ не продвинулись ни на одном из направлений, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает СNN.

По словам чиновника, ситуация в Мариуполе, Чернигове, Николаеве и Харькове не изменилась.

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«Они не продвинулись в направлении Киева, они не продвинулись в других местах на севере в Чернигове или Харькове», — сказал он о российских силах.

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Чиновник добавил, что оккупанты «не смогли взять Мариуполь», а изменений в воздушном и морском пространстве не произошло.

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Он подчеркнул, что войска РФ также «не продвинулись к Николаеву в течение выходных и они находятся за пределами города».

По его данным, с начала вторжения российские войска произвели более 1370 ракетных пусков по территории Украины.

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