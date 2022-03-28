Три делегата, участвовавшие в переговорах Украины и РФ, могли быть отравлены химическим оружием — Bellingcat 28 марта, 18:30 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Журналисты Bellingcat сообщают, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из них якобы стал российский миллиардер Роман Абрамович.

Обновлено в 19:00. Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал НВ информацию журналистов:

«Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах».



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По данным Bellingcat, речь о переговорах, которые проходили в ночь с 3 на 4 марта 2022 года. Журналисты утверждают, что могут подтвердить эту информацию.

В Bellingcat сообщают, что Абрамович и еще один российский предприниматель участвовали в переговорах вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым. Переговоры 3 марта закончились около 22:00.

«Позже той же ночью трое членов переговорной группы удалились в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не стихали до утра», — заявили расследователи.



По информации Bellingcat, на следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов, оттуда — в Польшу и затем Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной. Расследователя Bellingcat попросили помочь с проведением экспертизы экспертами по химическому оружию.

О предполагаемом отравлении Абрамовича и двух высокопоставленных членов украинской переговорной группы также сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, сейчас они здоровы и их жизни ничего не угрожает. Симптомы якобы включали покраснение глаз, постоянные болезненные слезотечения и шелушение кожи на лице и руках.

Как сообщает WSJ, переговорщики обвинили в предполагаемой атаке «противников компромиссов» в Москве, которые, по их мнению, хотели сорвать переговоры. Приближенный к Абрамовичу источник сказал, что неизвестно, кто совершил предполагаемое нападение.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сказал журналистам, что у него нет информации о подозрениях на отравление.

По словам западных экспертов, которые изучили инцидент, трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим оружием либо каким-то электромагнитным излучением.

Ранее народный депутат Рустем Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.

«Не читайте до обеда советских газет», — написал он.



По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Романа Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.

До этого The Wall Street Journal писало, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.