«Обвинения абсолютно ложны». Китайская компания заявила, что российские оккупанты не используют ее дроны в Украине 28 марта, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Azov regiment press service/via REUTERS)

Китайский производитель дронов DJI заявил, что российские военные не используют его дроны в войне против Украины.

Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало после того, как один из немецких ритейлеров сообщил, что снял продукцию DJI с полок магазинов из-за использования дронов производства этой компании российской армией.

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В DJI заявили, что продвигают «гражданские приложения дронов, которые приносят пользу обществу», добавив, что обвинения ритейлера «абсолютно ложны».

«Мы не поддерживаем любое использование, которое наносит вред жизни, правам и интересам людей», — заявили в компании.

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16 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что он обратился с письмом к основателю DJI Фрэнку Вангу с просьбой разорвать связи с Россией, обвинив ее войска в использовании продукции DJI для навигации ракет, убивающих украинских граждан.