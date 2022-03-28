«Обвинения абсолютно ложны». Китайская компания заявила, что российские оккупанты не используют ее дроны в Украине

28 марта, 12:29
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Azov regiment press service/via REUTERS)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Azov regiment press service/via REUTERS)

Китайский производитель дронов DJI заявил, что российские военные не используют его дроны в войне против Украины.

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Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало после того, как один из немецких ритейлеров сообщил, что снял продукцию DJI с полок магазинов из-за использования дронов производства этой компании российской армией.

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В DJI заявили, что продвигают «гражданские приложения дронов, которые приносят пользу обществу», добавив, что обвинения ритейлера «абсолютно ложны».

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«Мы не поддерживаем любое использование, которое наносит вред жизни, правам и интересам людей», — заявили в компании.

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16 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что он обратился с письмом к основателю DJI Фрэнку Вангу с просьбой разорвать связи с Россией, обвинив ее войска в использовании продукции DJI для навигации ракет, убивающих украинских граждан.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Китай Дроны Война России против Украины

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