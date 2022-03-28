«Имеем опыт повстанческой борьбы». Марцинкив рассказал о готовности громады к боевым действиям на территории Ивано-Франковска 28 марта, 22:25 Цей матеріал також доступний українською Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (Фото:Юрий Рыльчук)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал Радио НВ, готовы ли жители города к сопротивлению, если враг дойдет до запада Украины.

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«Люди очень мотивированы, подготовка выросла. Многие люди вступили в территориальную оборону и добровольческие соединения. Думаю, что здесь врагу будет ох как не просто, если сюда полезет. У нас есть опыт повстанческой борьбы 40-50-х годов. Врагу не поздоровиться, потому что из каждого дома будут стрелять», — заявил Марцинкив.

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По словам мэра, в Ивано-Франковске зарегистрировались 27 тысяч переселенцев, но, согласно подсчетам городских властей, их больше — около 42 тысяч человек.

По Ивано-Франковскому аэропорту оккупанты нанесли уже три ракетных удара, что уничтожило почти всю инфраструктуру объекта.

Сам Марцинкив 26 марта попал под обстрел российских оккупантов недалеко от Чернигова, когда направлялся в город с гуманитарной миссией.

