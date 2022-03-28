Переговоры с агрессором. Зеленский рассказал, на какие компромиссы никогда не пойдет Украина

28 марта, 16:07
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромиссы с Россией, которые могут привести к распаду страны.

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«Возможно, какие-то компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей. Что касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует Путин в форме ультиматума, — мы никогда не пойдем на них. Никогда», — подчеркнул глава государства в интервью The Economist.

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Отвечая на вопрос, что такое победа, Зеленский сказал, что это возможность спасти как можно больше жизней.

«Мы верим в победу. Ни во что другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени… Победа — это возможность спасти как можно больше жизней. Да, спасти как можно больше жизней, ведь без этого все было бы бессмысленно. Наша земля важна, да, но в конечном счете это просто территория. Я не знаю, как долго продлится война, но мы будем сражаться до последнего города», — добавил президент.

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Россия и Украина провели три встречи на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат.

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Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта. Ранее глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры с Россией Владимир Зеленский Economist The Economist Война России против Украины

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