Российские пропагандисты заявляют, что Кадыров прибыл в Мариуполь 28 марта, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Марионетка Кремля и лидер Чечни Рамзан Кадыров якобы прибыл в Мариуполь, сообщают российские пропагандисты. Там он якобы должен руководить «спецоперацией».

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На это обратило внимание Медуза. Уточняется, что он якобы лично руководит «спецоперацией».

От самого Кадырова пока нет подтверждения. Однако в последнем сообщении на своем Telegram-канале он опубликовал видео из города и подписал «До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго».

Видео дня

До этого была информация, что Кадыров 13 марта был в Киеве. На следующий день он отметил, что находится в Гостомеле. Однако издание УП, ссылаясь на данные спецслужб писало, что чеченский лидер не приезжал в Украину.