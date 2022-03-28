Российские пропагандисты заявляют, что Кадыров прибыл в Мариуполь

28 марта, 17:48
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Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Марионетка Кремля и лидер Чечни Рамзан Кадыров якобы прибыл в Мариуполь, сообщают российские пропагандисты. Там он якобы должен руководить «спецоперацией».

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На это обратило внимание Медуза. Уточняется, что он якобы лично руководит «спецоперацией».

От самого Кадырова пока нет подтверждения. Однако в последнем сообщении на своем Telegram-канале он опубликовал видео из города и подписал «До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго».

Видео дня

До этого была информация, что Кадыров 13 марта был в Киеве. На следующий день он отметил, что находится в Гостомеле. Однако издание УП, ссылаясь на данные спецслужб писало, что чеченский лидер не приезжал в Украину.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Рамзан Кадыров Российская пропаганда Война России против Украины

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