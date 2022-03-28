Уничтожено до 70 оккупантов. ВСУ отбили три атаки войск РФ на востоке Украины 28 марта, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ отбили три наступления российских оккупантов на Востоке, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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«Сегодня, 28 марта, в районе оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников. В результате чего оккупанты понесли потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что украинским войскам удалось уничтожить:

личного состава — до 70;

танков — 7;

БМП — 4;

БПЛА — 2.

«Наши воины продолжают утилизацию рашистской техники и орков. Русский „Ванька“ и „Петька“, боитесь? Может, следующими будете именно вы», — добавили в пресс-центре.

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