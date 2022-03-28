Уничтожено до 70 оккупантов. ВСУ отбили три атаки войск РФ на востоке Украины

28 марта, 22:33
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ отбили три наступления российских оккупантов на Востоке, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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«Сегодня, 28 марта, в районе оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников. В результате чего оккупанты понесли потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что украинским войскам удалось уничтожить:

  • личного состава — до 70;
  • танков — 7;
  • БМП — 4;
  • БПЛА — 2.

«Наши воины продолжают утилизацию рашистской техники и орков. Русский „Ванька“ и „Петька“, боитесь? Может, следующими будете именно вы», — добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/otueast/posts/684700742955669
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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