«Войны там нету, надо просто проходить». СБУ показала допрос оккупанта, который приехал в Украину на «учения» 28 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Россиянин утверждает, что приехал в Украину на «учения» (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса оккупанта, который утверждает, что приехал на «учения».

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24 февраля он пересек государственную границу Украины и отправился из Крыма в направлении Гуляй-поля.

По словам военного РФ, он и его сослуживцы, поняв, что являются участниками войны, а не «спецоперации», намеревались отказаться и уже даже «бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что войны там нет, надо просто проходить».

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Его подразделение разгромили украинские военные, несмотря на то, что оно не было на передовой: «из 30 человек, которые приехали, 9 человек живы остались».

Пленный военный рассказывает, что с ними были и срочники, которые только за неделю до начала военных действий подписали контракт. Тем, кто отказывался воевать, дали 13 лет тюрьмы.

Как и все пленники, говорит, что никого не убивал и вообще не умеет пользоваться автоматом, но достоверность этих слов установят следователи и контрразведка СБУ.

