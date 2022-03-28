«Является примером». Джонсон помогает Украине больше, чем другие лидеры — Зеленский 28 марта, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помогает Украине больше, чем другие лидеры.

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По его словам, «Великобритания определенно на нашей стороне» и «не занимается балансированием».

«Да. Честно говоря, Джонсон — лидер, который помогает больше», — сказал он в интервью Economist.

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Зеленский заявил, что лидеры стран реагируют в зависимости от того, как ведут себя их избиратели.

«В данном случае Джонсон является примером», — сказал он.

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Зеленский разделил иностранные государства на категории: от тех, кто хочет, чтобы конфликт закончился быстро любыми средствами, чтобы сохранить доступ к российским рынкам, до тех, кто поддерживает украинский народ и «хочет, чтобы война закончилась быстро любой ценой».

«Британия определенно на нашей стороне. Она не выполняет балансировочный акт. Британия не видит альтернативы для выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина победила, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия, чтобы война затянулась или нет», — сказал он.