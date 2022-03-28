Зеленский прав, когда требует помощь от всех в мире — канцлер Германии

28 марта, 16:38
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент Владимир Зеленский поступает правильно, требуя помощь у западных партнеров. Об этом сообщает СNN.

«Зеленский прав, когда требует помощь от всех в мире», — сказал Шольц во время ток-шоу Анна Виль.

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При этом канцлер повторил, что Германия не будет отправлять миротворческие войска в Украину и вводить бесполетную зону, поскольку это означало бы большую конфронтацию с российскими войсками.

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«НАТО не будет участвовать в этой войне», — сказал он.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия последовательно отказывала Киеву в поставках оружия, выступала против отключения России от SWIFT и прекращения работы газопровода Северный поток-2.

После начала войны Берлин передал вооружение для ВСУ, поддержал санкции, которые включали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозил Северный поток-2.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Война в Украине Олаф Шольц

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