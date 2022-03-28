На фоне войны России против Украины. США укрепляют свои позиции в Арктике — NYT 28 марта, 10:05 Цей матеріал також доступний українською Военные США провели первые масштабные учения в Арктике (Фото:REUTERS/Yves Herman)

США начали осознавать важность укрепления своих позиций на севере после вторжения РФ в Украину и провели масштабные учения в Арктике, сообщает The New York Times.

Война России против Украины — последние новости

Издание пишет, что маневры были запланированы задолго до российской агрессии, но после начала войны Штаты понимают, что геополитический порядок изменился и конкуренция за суверенитет и ресурсы в Арктике может усилиться.

Видео дня

На западном побережье Аляски федеральное правительство инвестирует сотни миллионов долларов в расширение порта в Номе, который может превратиться в крупный узел, обслуживающий суда береговой охраны и военно-морского флота, которые работают за Полярным кругом.

Береговая охрана рассчитывает задействовать три новых ледокола.

И хотя Соединенные Штаты осудили агрессивную военную экспансию России в Арктике, у Пентагона есть собственные планы по увеличению своего присутствия там.

В частности, ведомство восстанавливает навыки работы в холодную погоду, которыми американские военные пренебрегали в течение двух десятилетий войны в Ираке и Афганистане.

Также отмечается, что ВВС США уже перебросили на Аляску десятки истребителей F-35.



В прошлом году Пентагон опубликовал первый стратегический план, посвященный восстановлению господства в Арктике.

Как отмечает NYT, Аляска уже является одним из самых милитаризованных штатов США, где проходят службу более 20 000 военнослужащих.

