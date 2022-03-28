В Украину вернулись 460 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России — МВД 28 марта, 21:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С начала войны в Украину вернулись 460 тысяч человек, сообщает пресс-служба украинского МВД.

«В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 460 тысяч наших сограждан», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Отмечается, что за последние сутки в Украину прибыли 22 тысяч человек. Более 19 тысяч из них — украинцы, подавляющее большинство из которых — мужчины, говорится в сообщении.

Также говорится, что сегодня, 28 марта, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 12 тысяч транспортных средств в направлении Запада.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.

20 марта в ООН заявили, что всего свои дома покинули 10 миллионов украинцев.

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