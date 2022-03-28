В Украину вернулись 460 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России — МВД

28 марта, 21:32
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С начала войны в Украину вернулись 460 тысяч человек, сообщает пресс-служба украинского МВД.

«В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 460 тысяч наших сограждан», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Война России против Украины — последние новости

Видео дня

Отмечается, что за последние сутки в Украину прибыли 22 тысяч человек. Более 19 тысяч из них — украинцы, подавляющее большинство из которых — мужчины, говорится в сообщении.

Также говорится, что сегодня, 28 марта, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 12 тысяч транспортных средств в направлении Запада.

https://www.facebook.com/100064369764525/posts/339504881538501/?d=n
Читайте также:
Наталья Кадя
Наталья Кадя
От благодарности до злости. Что стоит знать беженцам и тем, кто их принимает

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.

20 марта в ООН заявили, что всего свои дома покинули 10 миллионов украинцев.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия МВД Украины Вторжение Война в Украине Возвращение

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ