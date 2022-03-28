Десантники показали, как уничтожили танк и две БМП российских оккупантов 28 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские десантники уничтожили танк и два БМП оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

Военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили танк и две БМП российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовано на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Мобильные противотанковые расчеты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины действуют как призраки, скрытно, профессионально и результативно. Они всегда там, где их не ожидает противник. В частности сегодня, в одном из районов выполнения задач, противотанкисты Житомирской „95-ки“ уничтожили танк и две боевые машины пехоты Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.



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