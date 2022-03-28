В Сумской области колонна оккупантов наехала на пешеходов, один человек погиб 28 марта, 14:06 Цей матеріал також доступний українською В результате ДТП, умышленно устроенного российскими военными, погиб 33-летний мужчина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Колонна российских оккупантов устроили в Сумской области ДТП, в результате которого погиб мирный житель.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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В воскресенье, 27 марта, на автодороге в районе села Чумаково Конотопского района колонна ВС РФ умышленно совершила наезд на группу пешеходов.

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Жертвой оккупантов стал 33-летний мужчина. Кроме того, пострадали также 15-летний подросток и его мать.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.