В Сумской области колонна оккупантов наехала на пешеходов, один человек погиб
В результате ДТП, умышленно устроенного российскими военными, погиб 33-летний мужчина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Колонна российских оккупантов устроили в Сумской области ДТП, в результате которого погиб мирный житель.
Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
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В воскресенье, 27 марта, на автодороге в районе села Чумаково Конотопского района колонна ВС РФ умышленно совершила наезд на группу пешеходов.
Жертвой оккупантов стал 33-летний мужчина. Кроме того, пострадали также 15-летний подросток и его мать.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.