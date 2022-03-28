США не будут передавать Украине истребители — посол при НАТО 28 марта, 10:27 Цей матеріал також доступний українською Истребитель МиГ-29 на вооружении Украины (Фото:mil.in.ua)

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон не намерен передавать Украине истребители для обороны в небе.



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По ее словам, «это развивающийся разговор, но в конце концов нет», сообщает CNN.

«Мы много раз беседовали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным», — сказала она.

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Посол также добавила, что США считают «несостоятельным» предложение Польши о передаче Украине истребителей МиГ.

«Они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на нуждах противовоздушной обороны», — добавила Смит.

