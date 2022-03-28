После Бердянска. РФ, вероятно, не будет организовывать операции вблизи украинского побережья — Минобороны Британии

28 марта, 06:09
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24 марта в порту Бердянска был уничтожен русский корабль Саратов (Фото:Maxar Technologies)

24 марта в порту Бердянска был уничтожен русский корабль Саратов (Фото:Maxar Technologies)

Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске, вероятнее всего, будет побуждать РФ не организовывать операции так близко от украинского побережья. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

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Однако в ведомстве добавляют, что Россия продолжает морскую блокаду Украины, изолируя ее от торговли морем.

Утром 24 марта во временно занятом русскими оккупантами порту Бердянска был уничтожен русский крупный десантный корабль Саратов начала появлялась информация, что речь идет о корабле Орск).

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В результате взрыва были повреждены еще два корабля (Цезарь Куников и Новочеркасск). Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году предали присягу и перешли на сторону оккупантов, сообщили в ВМС ВСУ.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Бердянск Война России против Украины

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