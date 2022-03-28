Оккупанты перегруппировывают войска и готовятся к наступательным действиям — Генштаб 28 марта, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовятся к наступательным действиям (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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При этом оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

