Оккупанты перегруппировывают войска и готовятся к наступательным действиям — Генштаб
Оккупанты готовятся к наступательным действиям (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.
При этом оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.