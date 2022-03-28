Росгвардия проводит фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области — Генштаб ВСУ

28 марта, 13:44
Цей матеріал також доступний українською
Жители захваченного Херсона выходят на проукраинские митинги (Фото:video obtained/Reuters)

Жители захваченного Херсона выходят на проукраинские митинги (Фото:video obtained/Reuters)

Войска Росгвардии начали поводить фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области.

Война России против Украины — последние новости

Как сообщили в Генштабе Вооруженны сил Украины, оккупанты пытаются выявить военнослужащих украинских силовых структур, участников антитеррористической операции и общественных активистов.

Видео дня
Читайте также:
В Херсоне и Каховке люди снова вышли на мирную акцию против оккупации: российские военные разогнали митинг

Они также пытаются найти оружие и боеприпасы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282539947392424
Слушайте подкаст на эту тему

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Читайте также:
Россия готовит «большой террор» в Херсоне: «Даже если придется депортировать полгорода» — Times

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.

Редактор: Татьяна Габедава

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Херсонская область Росгвардия Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ