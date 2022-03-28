Росгвардия проводит фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области — Генштаб ВСУ
Жители захваченного Херсона выходят на проукраинские митинги (Фото:video obtained/Reuters)
Войска Росгвардии начали поводить фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области.
Война России против Украины — последние новости
Как сообщили в Генштабе Вооруженны сил Украины, оккупанты пытаются выявить военнослужащих украинских силовых структур, участников антитеррористической операции и общественных активистов.
Они также пытаются найти оружие и боеприпасы.
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.
За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.