Несмотря на запрет интервью. В Кремле заявили, что «не боятся» высказываний Зеленского 28 марта, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль якобы «не боится» публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что Роскомнадзор запретил изданиям его публикацию.

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Об этом сообщает Новая газета.

По его словам, «Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия» законодательству России.

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Песков добавил, что Россия якобы «не боится» заявлений Зеленского, однако «есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов».



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В воскресенье, 27 марта, Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским журналистам — «тем из них, кто может позволить себе говорить правду», как отметил позже сам президент Украины.

Однако власти России — в лице Роскомнадзора и Генпрокураторы — фактически запретили его публикацию в РФ, пригрозив «проверками» и «правовыми оценками» тем СМИ, которые решатся обнародовать полуторачасовый разговор Зеленского с журналистами.