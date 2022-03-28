Сужение фронта. Мир обсуждает изменение военной стратегии России и эмоциональное высказывание Байдена — обзор иностранных СМИ 28 марта, 17:42 Цей матеріал також доступний українською В своем выступлении в Варшаве 26 марта президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина «мясником» и отметил, что тот не должен оставаться у власти (Фото:Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / REUTERS)

В Украине опасаются попыток России отрезать часть страны, а в США взвешивают политические риски от того, что Джо Байден назвал Владимира Путина мясником. НВ публикует обзор иностранной прессы.



Украина пытается воспользоваться изменением военной стратегии России – в частности, решением агрессора сосредоточиться на восточных и южных регионах, пишет американская газета The Wall Street Journal . Так, в эти выходные ВСУ вытеснили оккупантов из города Тростянец Сумской области, что потенциально открывает путь на Сумы. Восстановление контроля над Тростянцом «демонстрирует, что украинцы способны контратаковать, а это значит, что Россия не может считать, что, захватив определенную позицию, она там закрепилась», — отмечает Джек Уотлинг, эксперт по сухопутной войне британского аналитического центра Королевский Объединенный институт оборонных исследований.

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Западные эксперты считают, что сейчас Россия сосредоточится на Донбасском регионе, направив туда бойцов так называемой Группы Вагнера. Сужение фронта может решить некоторые логистические проблемы агрессора и позволит применить ему свое преимущество в воздухе. По подсчетам наблюдателей, в настоящее время около пятой части российских войск потеряли боеспособность. Однако это не означает скорую победу для Украины, констатируют они. Тогда как глава разведки Украины Кирилл Буданов предупреждает: Россия может попытаться отрезать часть украинских территорий на востоке и юге, объединив их в единое квази-государственное образование.

«Это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею», – формулирует он.

В издании отмечают, что Запад не возлагает больших надежд на мирное разрешение конфликта в течение ближайших недель. В то же время президент Украины Владимир Зеленский просит западных партнеров о дополнительном вооружении. Британский премьер-министр Борис Джонсон поддерживает его, призывая продолжать вооружать Украину даже после достижения перемирия. Французский президент Эммануэль Макрон не оставляет надежд на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. А американский лидер Джо Байден резко высказывается в адрес главы Кремля: выступая в эти выходные в Варшаве он не только назвал его «мясником», но и отметил, что тот не должен оставаться у власти.

Это последнее заявление Байдена спровоцировало «международный политический шторм», считает американская медиа-компания CNN . Такое отклонение от сценария выступления некоторые обозреватели называют понятной человеческой реакцией на большие страдания из историй украинских беженцев, которые в тот день услышал американский президент. И хотя по возвращении в США он в общении с журналистами уточнил, что не призывает к смене режима в России, но все же глобальное эхо его первых слов уже поставило перед администрацией Белого дома немало сложных вопросов, считают в CNN. В частности, некоторые из таких вопросов носят стратегический характер и могут повлиять на будущий ход войны в Украине, в то время как другие являются политическими и связаны с позициями Байдена в собственной стране и на международной арене.

Своим заявлением американский лидер сделал настоящий подарок для российской пропаганды, которая изображает войну в Украине как следствие агрессивной позиции Запада по отношению к России. Это в свою очередь может ослабить для Кремля политическое давление от западных экономических санкций, предполагает издание. А американская Республиканская партия уже воспользовалась заявлением Байдена, чтобы накануне промежуточных выборов испортить положительное впечатление американцев от ответа президента-демократа на провокации Путина во время войны в Украине.

Учитывая глубокую взаимную враждебность между Вашингтоном и Москвой, американская дипломатия вряд ли поможет достичь перемирия в Украине, заключает издание. Однако любое окончательное соглашение для предотвращения опасной эскалации между двумя ведущими ядерными державами мира невозможно без разговора их лидеров. Правда, после последних заявлений Байдена представить подобный диалог стало крайне сложно. Поэтому, хотя Соединенные Штаты и не преследуют цели менять власть в России, содержательный разговор глав этих двух государств маловероятен, пока Кремль возглавляет Путин.

При этом ядерная угроза очень беспокоит американцев, констатирует информационное агентство Associated Press . По данным опроса Центра исследований общественных дел Associated Press-NORC, более половины населения США (почти шесть из десяти граждан) очень обеспокоены тем, что Россия нацелит ядерное оружие на их страну. Еще каждые трое из десяти испытывают по этому поводу определенное беспокойство. В общей сложности более 70% американцев считают, что вторжение России в Украину увеличило риск использования ядерного оружия по всему миру.

Страх перед ядерной угрозой, естественно, растет и спадает в зависимости от ситуации на международной арене. «Бывают такие моменты, которые можно назвать периодами острого кризиса, — цитирует издание Алекса Веллерстайна, историка ядерной отрасли из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси. — Они наступают и проходят, и тогда люди забывают, что те случались».

По его словам, одним из особенно острых моментов был 1983 год, когда в отношениях США и Советского Союза царила напряженность, а американское телевидение впервые показало популярный фильм о ядерной войне На следующий день.

В настоящее время примерно девять из десяти американцев так или иначе переживают, что США могут быть вовлечены в войну с Россией. И такой высокий показатель указывает на беспрецедентно насыщенное освещение войны в Украине в традиционных медиа и социальных сетях, отмечают в Associated Press.

По мнению собеседников издания, этот момент важно использовать для продвижения изменений в политику по ядерному вооружению, которые бы обезопасили мир от ядерной угрозы в будущем. «Эта ситуация с Украиной неизбежно закончится, надеюсь, раньше, чем позже, — говорит Веллерстайн. — И это может помочь вовлечь гораздо больше людей, особенно молодых, в этот вопрос как политический».