В посольствах Украины будут помогать вернуться принудительно депортированным в РФ украинцам — контакты

28 марта, 11:27
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Уже около 40 тысяч украинцев были принудительно перевезены на территорию РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уже около 40 тысяч украинцев были принудительно перевезены на территорию РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство реинтеграции ВОТ опубликовало список контактов посольств Украины, в которые можно обратиться украинцам, которых российские оккупанты принудительно депортировали на территорию РФ.

«Рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда», — говорится в сообщении.

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Инфографика: Минреинтеграции

Отмечается, что уже почти 40 тысяч украинцев принудительно оказались на территории Российской Федерации. Российские военные массово вывозят граждан Украины из временно оккупированных и заблокированных городов.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия депортация Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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