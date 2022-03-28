Получили еще одно предупреждение. В России Новая газета приостанавливает работу до конца войны РФ против Украины 28 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Новая газета приостанавливает деятельность (Фото:novayagazeta.ru)

Российская Новая газета сообщила, что приостанавливает работу после получения еще одного предупреждения от Роскомнадзора.

Война России против Украины — последние новости



В издании сообщили, что приостанавливают выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины».

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В воскресенье, 27 марта, Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским журналистам — «тем из них, кто может позволить себе говорить правду», как отметил позже сам президент Украины.

Во время интервью Зеленскому передали один вопрос и от главреда Новой газеты, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова.

Однако Медуза стала единственным СМИ, которое к вечеру 27 марта в итоге опубликовало текст интервью — «целиком и с минимальной редактурой», как заверили в редакции. Однако оно так и не появилось ни в Коммерсанте, ни в Новой газете.

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