В Геническе оккупанты отпустили депутата от Слуги народа — замглавы облсовета

28 марта, 21:57
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Геническе российские оккупанты отпустили депутата местного горсовета от Слуги народа Алексея Коновалова.

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии к посту о похищении.

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«Только что сообщили — Алексей Коновалов на свободе», — написал Соболевский.

Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
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Сообщалось, что оккупанты задержали его на блокпосте приблизительно в 10 утра, 28 марта, когда он вместе с женой ехал в сторону Геническа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Геническ Война в Украине

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