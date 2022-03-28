В Геническе оккупанты отпустили депутата от Слуги народа — замглавы облсовета 28 марта, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Геническе российские оккупанты отпустили депутата местного горсовета от Слуги народа Алексея Коновалова.

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии к посту о похищении.

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«Только что сообщили — Алексей Коновалов на свободе», — написал Соболевский.

Фото: Скриншот/Facebook

Сообщалось, что оккупанты задержали его на блокпосте приблизительно в 10 утра, 28 марта, когда он вместе с женой ехал в сторону Геническа.

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