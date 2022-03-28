«Мы понимаем, что делает РФ». У Кремля были планы на 30 и 60 суток по войне в Украине — Буданов

28 марта, 19:18
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Руководство страны-агрессора разработало план действий РФ на 30 и 60 суток с момента вторжения в Украину, сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.

По его словам, всего через два дня после вторжения Россия поняла, что все идет не так хорошо, как надеялись в Кремле.

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«Поэтому они составили план под названием «Д-30» и «Д-60», — сказал Буданов, уточнив, что числа означают количество дней выделенных на этап войны.

Он добавил, что Украина продержалась первый период, а оккупанты потерпели неудачу.

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«Поскольку мы понимаем, что Россия делает, мы верим, что Д 60 тоже будет неудачным», — сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина готова долго противостоять российских оккупантам.

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«Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины», — также сказал Буданов.

Ранее Буданов говорил, что Украина получает большое количество информации о намерениях России благодаря агентурной разведке, в том числе источникам в Кремле.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Разведка Война в Украине Страна-агрессор Кирилл Буданов

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