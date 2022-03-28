Перед убийством Немцова за ним следили те же ФСБшники, которые отравили Навального — расследование 28 марта, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Борис Немцов (Фото:Радио Свобода)

Сотрудники ФСБ, которые отравили Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу, постоянно следовали за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BBC.



Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков (Сухарев позже был в группе ФСБшников, отравивших Кара-Мурзу, Дмитрия Быкова и Алексея Навального, а Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального).

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Поездки продолжались в период с мая 2014 года по февраль 2015 года. ФСБшники следовали той же схеме, которая затем использовалась и с другими жертвами: обычно они прибывали за несколько часов или за день до Немцова и уезжали незадолго до него или сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге.

Всего за этот период расследователи обнаружили 13 совпадающих поездок.

Фото: theins.ru

Преследование политика началось 19−21 мая 2014 года сразу после того, как Немцов начал активно лоббировать расширение санкций против друзей Владимира Путина.

В расследовании отмечается, что насколько сотрудники ФСБ координировали свою деятельность с чеченскими киллерами, установить сложно, но в глаза бросаются некоторые детали — например, то, что последняя совместная поездка киллеров состоялась 16−17 февраля 2015 года, а 21 февраля киллеры из ФСБ уже не поехали за Немцовым в Ярославль, это была его последняя поездка в другой город, 27-го он был убит в Москве.

Во второй части расследования журналисты пообещали рассказать, как чеченские киллеры организовали убийство Немцова.