ГУР раскрыло личности более 600 российских шпионов в странах Европы 28 марта, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Список состоит из 620 агентов ФСБ РФ (Фото:ura.ru)

В распоряжении украинских спецслужб оказался список российских шпионов, действующих на территории Европы.

Соответствующий перечень был обнародован в понедельник, 28 марта, на сайте Главного управления разведки Министерства обороны.

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Опубликован список состоит из 620 агентов, работающих на ФСБ РФ и содержит их имена, паспортные данные, сведения о местах работы и проживания, а также информацию о марках и номерах автомобилей, на которых они передвигаются.