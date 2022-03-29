Никакой «денацификации». Россия уже отказалась от первоначальных требований к Украине — FT 29 марта, 01:55 Цей матеріал також доступний українською Украинская и российская делегации на переговорах (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Россия уже не требует «денацификации» Украины и готова согласиться на вступление нашей страны в Евросоюз, если она откажется от вступления в НАТО, — об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

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По данным издания, возможное соглашение о прекращении боевых действий, которое обсуждают стороны, включает отказ Украины от членства в НАТО «в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС». При этом в проекте документа нет ни одного из первоначальных «требований» России, — «денацификации», «демилитаризации» и «правовой защиты» русского языка в Украине. Уступки Москвы связаны с ожесточенным сопротивлением украинцев и неудачами России, пишет FT.

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При этом, по информации FT, Украина и ее западные сторонники настроены скептически и опасаются, что российский диктатор может использовать переговоры как дымовую завесу, чтобы восполнить истощенные ресурсы и спланировать новое наступление.

Глава фракции Слуга народа и член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сказал FT, что стороны близки к договоренности по поводу гарантий безопасности и курса Украины в ЕС, но «призвал к сдержанности по вопросам перспектив прорыва».

Другой источник FT, осведомленный о переговорном процессе, сказал, что Украина обеспокоена почти ежедневной сменой позиции страны-агрессора.

Сообщается, что в рамках обсуждаемого соглашения Украина также может обязаться «не разрабатывать ядерное оружие и не размещать на своей территории иностранные военные базы», а взамен получит то, что Арахамия назвал «формулировкой, близкой к статье 5 НАТО» о коллективной защите. Гарантами безопасности Украины могут стать в том числе Россия, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Китай, Италия, Польша, Израиль и Турция.

В середине марта FT публиковало материал о «предварительном мирном соглашении», которого якобы достигли Россия и Украина. Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что издание обнародовало черновик с запросами российской стороны.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

Президент Владимир Зеленский говорил, что вопрос компромиссов на переговорах с Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум. По словам главы государства, для перемирия страна-агрессор должна вывести войска «на компромиссные территории» (до 24 февраля), после чего стороны будут решать вопрос Донбасса.

Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором начнется утром 29 марта в Стамбуле (Турция).