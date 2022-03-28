«Иногда работаем даже ночью». Как волонтерка из прифронтового Торецка продолжает строить активное общество во время войны — интервью

28 марта, 20:21
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ГО Твой Новый Город (Фото:ГО Твой Новый Город/Facebook)

ГО Твой Новый Город (Фото:ГО Твой Новый Город/Facebook)

Елена Ливицкая — жительница Торецка, активистка и волонтерка общественной организации Твоє нове місто, созданной в 2014 году.

С 2014 года Елене с командой удалось сделать многое: они устраивали акции в памятные для Украины даты, проводили переговоры с городскими властями по обустройству общественных туалетов с доступом для маломобильных людей, реализовали идею ремонта городской лестницы возле местной музыкальной школы х не ремонтировали более 60 лет), открыли многофункциональное творческое пространство для жителей Торецка на базе Станции юных техников.

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Чем сейчас занимается организация Твоє нове місто, почему сейчас горожанам важно скоординироваться и помогать друг другу, и почему она не уезжает из Торецка, Елена рассказала Торецьк.Сіті совместно с Вокс Україна. НВ публикует интервью в рамках сотрудничества.

Елена Ливицкая

Активистка из Торецка

— Чем занимаются волонтеры в Торецке?

— Наше ГО изначально откликалось на все возникающие в городе вопросы. С началом широкомасштабного вторжения россии мы также не могли оставаться в стороне. Часть представителей ГО была задействована в терробороне, другая часть — в частности, я — решили, что мы из города уезжать не будем, несмотря на то что понимаем, какой опасности себя подвергаем, если, например, в город зайдут оккупационные войска.

Мы остались, и сейчас делаем все возможное, чтобы помочь нашей терробороне и военным «на передке». Также по возможности стараемся помочь гражданским.

Наши дни сейчас обычно проходят следующим образом. Мы общаемся в закрытой Telegram-группе, наши волонтеры и в Киеве, и в Днепре, и на Западной Украине, за границей. Поэтому каждое утро спрашиваем друг друга, как прошла ночь, распределяем задачи на день: куда поехать, с кем встретиться, что и кому передать. Мне нужно всех людей скоординировать между собой, я отвечаю на звонки и переписываюсь постоянно, поэтому мой телефон за день нагревается до красного.

Мы подключились во все волонтерские группы по всей стране, ищем лекарства, медицинские турникеты, военную амуницию, когда требуется что-либо доставить (вещи терробороны, например), ищем транспорт, горючее. За границей по поставкам также налаживаем связи. Запросы на помощь получаем разные. Недавно сгруппировались с волонтерами из Краматорска, чтобы помочь Марьинке с медикаментами и лекарствами.

Медицинские товары для военных (Фото: ГО Твоє нове місто/Facebook)
Медицинские товары для военных / Фото: ГО Твоє нове місто/Facebook

Как могут помочь горожане?

— Мне бы хотелось, чтобы горожане по возможности больше включились в волонтерскую деятельность. Например, организовали сбор вещей, лекарств, средств гигиены для нуждающихся. Определились с местом, их в городе достаточно. Необходимы только руки и инициатива. В дальнейшем на эту деятельность можно получить грантовую поддержку.

Локально я вижу, что люди помогают, кто собирает вещи для пожилых людей, кто для матерей с детьми, однако крупного центра помощи как такового, нет. А это было бы хорошо для города.

Сейчас нам пригодились бы руки и колеса, поэтому если есть в городе люди, желающие помочь — присоединяйтесь. Постараемся вместе приблизить наш день победы.

Мы не ехали из города, который все считали большой дырой на карте Украины, а пытались его изменить, построить здесь украинское общество

Кроме волонтерства, у меня есть и «мирские» дела — выжить. Снять наличные, а для этого приходится простоять на морозе три часа.

Я помню, как первые три дня войны мы почти не спали. Сейчас немного легче, но все равно работать приходится целый день, иногда даже ночью.

Война — это вызов для всех нас, для всех украинцев, однако я отношусь к этому спокойно и стараюсь делать то, что могу, на своем месте. Если не мы, то кто?

На протяжении всей деятельности нашей ГО и других организаций мы не уезжали из города, который все считали большой «дырой» на карте Украины, а хотя и маленькими шагами, но все же пытались его изменить, построить здесь, в социуме постсоветских шаблонов, украинское общество. И нам это удавалось. Мы меняли общество здесь. И сейчас больше всего мне не хотелось бы потерять это, и чтобы снова оттуда уехали все образованные, интеллектуальные и культурные люди — и больше не вернулись. Поэтому я очень надеюсь, что мы сохраним это общество. И в дальнейшем будем строить здесь, в Торецке свою Европу.

Впервые интервью было опубликовано на сайте Торецьк.Сіті.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Волонтер Активистка Торецк Война России против Украины

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