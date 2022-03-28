«Иногда работаем даже ночью». Как волонтерка из прифронтового Торецка продолжает строить активное общество во время войны — интервью 28 марта, 20:21 Цей матеріал також доступний українською ГО Твой Новый Город (Фото:ГО Твой Новый Город/Facebook)

Елена Ливицкая — жительница Торецка, активистка и волонтерка общественной организации Твоє нове місто, созданной в 2014 году.

С 2014 года Елене с командой удалось сделать многое: они устраивали акции в памятные для Украины даты, проводили переговоры с городскими властями по обустройству общественных туалетов с доступом для маломобильных людей, реализовали идею ремонта городской лестницы возле местной музыкальной школы (их не ремонтировали более 60 лет), открыли многофункциональное творческое пространство для жителей Торецка на базе Станции юных техников.

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Чем сейчас занимается организация Твоє нове місто, почему сейчас горожанам важно скоординироваться и помогать друг другу, и почему она не уезжает из Торецка, Елена рассказала Торецьк.Сіті совместно с Вокс Україна. НВ публикует интервью в рамках сотрудничества.

Елена Ливицкая Активистка из Торецка

— Чем занимаются волонтеры в Торецке?

— Наше ГО изначально откликалось на все возникающие в городе вопросы. С началом широкомасштабного вторжения россии мы также не могли оставаться в стороне. Часть представителей ГО была задействована в терробороне, другая часть — в частности, я — решили, что мы из города уезжать не будем, несмотря на то что понимаем, какой опасности себя подвергаем, если, например, в город зайдут оккупационные войска.

Мы остались, и сейчас делаем все возможное, чтобы помочь нашей терробороне и военным «на передке». Также по возможности стараемся помочь гражданским.

Наши дни сейчас обычно проходят следующим образом. Мы общаемся в закрытой Telegram-группе, наши волонтеры и в Киеве, и в Днепре, и на Западной Украине, за границей. Поэтому каждое утро спрашиваем друг друга, как прошла ночь, распределяем задачи на день: куда поехать, с кем встретиться, что и кому передать. Мне нужно всех людей скоординировать между собой, я отвечаю на звонки и переписываюсь постоянно, поэтому мой телефон за день нагревается до красного.

Мы подключились во все волонтерские группы по всей стране, ищем лекарства, медицинские турникеты, военную амуницию, когда требуется что-либо доставить (вещи терробороны, например), ищем транспорт, горючее. За границей по поставкам также налаживаем связи. Запросы на помощь получаем разные. Недавно сгруппировались с волонтерами из Краматорска, чтобы помочь Марьинке с медикаментами и лекарствами.

Медицинские товары для военных / Фото: ГО Твоє нове місто/Facebook

Как могут помочь горожане?

— Мне бы хотелось, чтобы горожане по возможности больше включились в волонтерскую деятельность. Например, организовали сбор вещей, лекарств, средств гигиены для нуждающихся. Определились с местом, их в городе достаточно. Необходимы только руки и инициатива. В дальнейшем на эту деятельность можно получить грантовую поддержку.

Локально я вижу, что люди помогают, кто собирает вещи для пожилых людей, кто для матерей с детьми, однако крупного центра помощи как такового, нет. А это было бы хорошо для города.

Сейчас нам пригодились бы руки и колеса, поэтому если есть в городе люди, желающие помочь — присоединяйтесь. Постараемся вместе приблизить наш день победы.

Мы не ехали из города, который все считали большой дырой на карте Украины, а пытались его изменить, построить здесь украинское общество

Кроме волонтерства, у меня есть и «мирские» дела — выжить. Снять наличные, а для этого приходится простоять на морозе три часа.

Я помню, как первые три дня войны мы почти не спали. Сейчас немного легче, но все равно работать приходится целый день, иногда даже ночью.

Война — это вызов для всех нас, для всех украинцев, однако я отношусь к этому спокойно и стараюсь делать то, что могу, на своем месте. Если не мы, то кто?

На протяжении всей деятельности нашей ГО и других организаций мы не уезжали из города, который все считали большой «дырой» на карте Украины, а хотя и маленькими шагами, но все же пытались его изменить, построить здесь, в социуме постсоветских шаблонов, украинское общество. И нам это удавалось. Мы меняли общество здесь. И сейчас больше всего мне не хотелось бы потерять это, и чтобы снова оттуда уехали все образованные, интеллектуальные и культурные люди — и больше не вернулись. Поэтому я очень надеюсь, что мы сохраним это общество. И в дальнейшем будем строить здесь, в Торецке свою Европу.

Впервые интервью было опубликовано на сайте Торецьк.Сіті.