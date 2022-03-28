«Хаотическая гармония». Британский журналист рассказал об атмосфере в Офисе президента и своем впечатлении от Зеленского во время войны 28 марта, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ron haviv / vii / the economist)

Британский журналист Оливер Кэрролл написал в издании The Economist о своей встрече с Владимиром Зеленским в Офисе президента Украины. Радио НВ расспросило корреспондента о его впечатлениях.

«Люди работают в Офисе президента в какой-то сюрреалистической обстановке, но тем не менее работают. [Деятельность] президента и его администрации порой кажется достаточно хаотичной, но в каких-то нынешних условиях есть какая-то гармония. Все понимают свою работу и делают ее, не получив разрешения президента. Вот такие моменты меня поразили. В разных странах мира работает жесткая иерархия, протоколы и так далее. У Зеленского такого нет», — отметил Кэрролл.



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По сравнению с похожими государственными инстанциями в других странах, Украина достаточно децентрализована, убежден журналист. Это, по его мнению, и стало причиной такого сильного сопротивления:

«Почему Украина так неожиданно хорошо сопротивляется? Скорее всего, [причина] в том, что она достаточно децентрализована. Люди принимают свои собственные решения. Это относится к войне, к гражданским моментам. То есть, люди просто делают свое [дело], не получая [одобрение] сверху».

Второе, что впечатлило журналиста, — это простота президента в общении.

«Он, конечно, очень харизматичен, но абсолютно простой в общении. Разумеется, видно на лице, в поведении, в мимике последствия вот этих [четырех] с половиной недель безумной войны. Он уставший, это видно. Но с другой стороны есть какое-то спокойствие», — добавил журналист.

Полномасштабная война в Украине длится уже 33-й день.

28 марта украинские защитники освободили Ирпень от оккупантов.

Ранее от россиян освободили город Тростянец, который был под оккупацией в течение месяца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромиссы с Россией, которые могут привести к распаду страны. Он добавил, что верит в победу и заверил, что «мы будем сражаться до последнего города».