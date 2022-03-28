Нет динамики и морального духа. У российских оккупантов продолжается нехватка материально-технических средств — британская разведка 28 марта, 10:28 Цей матеріал також доступний українською По данным британской разведки, у оккупантов продолжается нехватка материально-технических средств (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За последние 24 часа не произошло никаких существенных изменений в диспозиции российских оккупантов в Украине, сообщает британская разведка.

По данным разведки, продолжающаяся нехватка материально-технических средств усугубляется отсутствием динамики и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RlINL4mY0l — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022

В разведке заявили, что оккупанты добились наибольших успехов на юге в районе Мариуполя, где продолжаются тяжелые бои, поскольку Россия пытается захватить порт.

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