Кабмин отменил карантинные зоны в Украине на время военного положения 28 марта, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Кабинет министров отменил цветные карантинные зоны в Украине и норму об отстранении невакцинированных от COVID-19 сотрудников на время военного положения. Об этом идет речь в постановлении от 26 марта, опубликованном на правительственном портале.

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В постановлении также сказано, что во время военного положения физлицам и субъектам хозяйствования рекомендуют соблюдать карантин, физлицам — обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, которые ВОЗ включила в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, учреждениям здравоохранения — обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

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До начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля красная зона карантина действовала в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях. С 27 марта красную зону в этих областях отменили.

В Украине действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.