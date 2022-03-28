«Источники в Кремле». Украина еще в ноябре знала, что РФ готовится к вторжению — глава украинской разведки 28 марта, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ в Мариуполе, 24 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина знала о подготовке вторжения со стороны РФ в ноябре прошлого года.

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В интервью изданию Coffee or Die он сказал, что до и после вторжения источники в РФ предоставили украинской разведке много информации о планах России. Буданов уточнил, что речь идет и об источниках в Кремле. Еще в ноябре прошлого года Украина получила достоверные данные об интенсивной подготовке к вторжению РФ.

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«У нас есть источники, много источников, которые работают на нас. В армии, в политических кругах, а также в администрации президента», — заявил Буданов.

Благодаря успешной операции киберразведки Украина также смогла получить «доступ ко всему военному оборонному комплексу в России». Благодаря полученным данным планы Кремля удалось сломать.

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