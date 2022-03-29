Зеленский анонсировал создание группы экспертов при ОП для анализа санкций против России 29 марта, 00:46 Цей матеріал також доступний українською Зеленский отметил важность действенных и серьезных санкций против РФ (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание группы экспертов при Офисе главы государства для анализа наложенных против России санкций за ее полномасштабное вторжение.



В своем свежем видеообращении он указал на важность того, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делает против Украины РФ.

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"Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячами жизней", – отметил Зеленский.

По его словам, группа из украинских и международных экспертов при Офисе президента будет создана на этой неделе. Президент добавил, что они на постоянной основе будут анализировать, на что реально влияют санкции.

"Наша цель - чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира - без исключения", - резюмировал Зеленский.

Накануне президент Украины обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оборонное сотрудничество между странами и усиление санкции против РФ.