Зеленский — о войне: Без чрезмерной эйфории и накручивания, нам еще нужно время

28 марта, 23:54
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении к украинцам призвал воспринимать ситуацию после 33 дней полномасштабной войны без чрезмерной эйфории и самонакручивания, потому что это может привести к выгоранию.

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Подводя итоги 33-го дня полномасштабной войны, развязанной Россией, Зеленский рассказал, что украинские защитники продвигаются в Киевской области, возвращают контроль над территориями и отталкивают оккупантов от столицы — в частности, от россиян уже освобожден Ирпень.

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В то же время боевые действия продолжаются, оккупанты удерживают под контролем север Киевской области и пытаются восстанавливать разбитые подразделения, а уровень их потерь «даже в 90% не является аргументом, чтобы останавливаться».

«Сотни и сотни единиц сожженной, оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым. Черниговская, Сумская, Харьковская области, Донбасс, юг Украины — ситуация повсюду остается напряженной, очень сложной. Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей. На сегодня известно о гибели 143 детей. Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали «тишину».

Поэтому ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро. Насколько это возможно. Без излишней эйфории от успехов. Но и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть", — сказал президент.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно победит в развязанной Россией войне и что победа — вопрос времени.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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