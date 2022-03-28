«Надеюсь, что посредничество Турции принесет результат». Кулеба поблагодарил Стамбул за организацию переговоров Украины и России 28 марта, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу за проведение в Турции нового раунда переговоров Украины и России о прекращении огня.

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«Позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Благодарен Турции за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что посредничество Турции на этих переговорах принесут результаты, отвечающие интересам мира в Украине и нашей безопасности», — написал Кулеба в Twitter.

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Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта. Ранее глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

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