ВСУ захватили два танка и зенитную установку оккупантов в Херсонской области

29 марта, 06:24
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На Херсонщине была успешно отбита атака врага (Фото:Группировка войск Юг via Facebook)

На Херсонщине была успешно отбита атака врага (Фото:Группировка войск Юг via Facebook)

Вооруженные силы Украины захватили у российских оккупантов два танка и зенитную установку в Херсонской области.

Как сообщает Группировка войск Юг, благодаря искусной работе ее подразделений на Херсонщине была успешно отбита атака врага.

https://www.facebook.com/uvPivden/posts/111065714887327

«В результате обезврежены БМД-2 и получены в качестве трофея два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М», — отмечается в заявлении.

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По предварительным данным ВСУ, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны Донского казачьего полка.

Накануне глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что украинские защитники отбросили российских оккупантов от города на 40−60 км и вышли в Херсонскую область.

Он отметил, что украинские защитники проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки, захватывая вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.

Ранее СМИ сообщали, что у Вооруженных сил Украины сейчас больше танков, чем было в начале войны благодаря тому, что украинцы захватили их у оккупантов.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Зенитная установка Война России против Украины

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