В Дарницком районе Киева упали обломки сбитой ракеты оккупантов, на территории частного дома произошел пожар 28 марта, 08:54 Цей матеріал також доступний українською Загорелся гараж частного дома (Фото:ГСЧС)

В Дарницком районе Киева в результате попадания обломков сбитой ракеты оккупантов произошел пожар на территории частного дома.

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По данным спасателей, загорелся гараж. Пожар был локализован на площади 100 кв. м, а в течение часа ликвидирован.

Другие детали не сообщаются.

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Российские оккупанты обстреливают Киев с первых дней войны, в результате многочисленных атак разрушены жилые дома в некоторых районах города. Украинские военные сбивают вражеские ракеты.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.