Российские оккупанты снова обстреляли нефтебазу в Ровенской области — глава ОВА

28 марта, 21:22
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Виталий Коваль (Фото:Виталий Коваль / Ровенская ОГА (ОВА) / Telegram)

Виталий Коваль (Фото:Виталий Коваль / Ровенская ОГА (ОВА) / Telegram)

Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что противник снова нанес удар по одной из нефтебаз в Ровенской области.

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В своем Facebook Коваль рассказал, что на место выехали сотрудники ГСЧС и химическая лаборатория. По состоянию на 21:20 в области была объявлена воздушная тревога, жителей просят перейти в безопасное место и ждать официальной информации.

Видео дня
https://www.facebook.com/koval8/videos/212234854450770

Вечером 28 марта мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что пожар на нефтебазе, начавшийся в результате российского удара, удалось потушить. Позже в ГСЧС уточнили, что пожар был локализован утром в понедельник, ликвидация продолжается.

26 марта в Ровенской области дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили российский дрон, во время второй ракеты оккупантов попали в нефтебазу в городе Дубно. В ночь на 27 марта пожар был локализован.

По словам Коваля, нефтебаза в Дубно полностью разрушена в результате российского удара, никто не пострадал.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ровенская область Нефтебаза Виталий Коваль Война России против Украины

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