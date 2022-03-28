Российские оккупанты снова обстреляли нефтебазу в Ровенской области — глава ОВА 28 марта, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Виталий Коваль (Фото:Виталий Коваль / Ровенская ОГА (ОВА) / Telegram)

Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что противник снова нанес удар по одной из нефтебаз в Ровенской области.

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В своем Facebook Коваль рассказал, что на место выехали сотрудники ГСЧС и химическая лаборатория. По состоянию на 21:20 в области была объявлена воздушная тревога, жителей просят перейти в безопасное место и ждать официальной информации.

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Вечером 28 марта мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что пожар на нефтебазе, начавшийся в результате российского удара, удалось потушить. Позже в ГСЧС уточнили, что пожар был локализован утром в понедельник, ликвидация продолжается.

26 марта в Ровенской области дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили российский дрон, во время второй ракеты оккупантов попали в нефтебазу в городе Дубно. В ночь на 27 марта пожар был локализован.

По словам Коваля, нефтебаза в Дубно полностью разрушена в результате российского удара, никто не пострадал.