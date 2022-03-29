Сегодня должны возобновиться очные переговоры украинской и российской делегаций, новый раунд пройдет в Турции. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, «программа-минимум» на этой встрече — решение гуманитарных вопросов, а «программа-максимум» — прекращение огня и достижение соответствующей устойчивой договоренности.

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НВ следит за ходом переговоров и событиями нового дня войны в режиме онлайн.





Война России против Украины — события 29 марта 2022 онлайн





08:31 Среди защитников Киева — декан исторического факультета КНУ

Иван Патриляк, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сейчас входит в состав 112-й бригады Территориальной обороны ВС Украины (Киев). Его позывной — «Декан».

08:24 Враг нанес ракетный удар под Никополем (Днепропетровская область)

Об этом сообщил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко утром 29 марта, вскоре после того, как в Днепропетровской области прозвучали сирены.

«Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу нет. Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото», — написал Евтушенко в Фейсбук.





08:22 Россия выпустила уже 1370 ракет по Украине — данные США

По информации Пентагона, Россия уже выпустила 1370 ракет по Украине. Об этом сообщает ABC News.

Представитель американского оборонного ведомства также отметил, что российские войска вокруг Киева прекратили продвижение в город, хотя продолжают вести дальнобойный огонь.





08:13 Луганская область: враг уничтожает города Рубежное и Попасную, однако не может их взять — глава ОВА

Луганская область была под прицельным огнем россиян всю ночь, пострадали 20 домов и лесхоз, сообщил утром 29 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Информация о погибших и пострадавших уточняется.



«Враг умышленно обстреливает жилые кварталы. Орки продолжают свои действия по захвату ключевых городов области, но успеха не имеют», — написал он, напомнив, что за сутки в зоне ООС отразили семь вражеских атак.

По словам Гайдая, продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, однако города держатся «неприступными крепостями под украинским флагом».

Все последние сутки враг продолжал наносить удары из разных видов вооружения, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы городов. В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошковском, с.Щедрищево в результате обстрелов горели многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

08:07 ВСУ оттеснили врага от Кривого Рога на несколько десятков километров, Одесса противостоит диверсантам

Об этом утром 29 марта сообщил в новом видеообращении спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В то же время, по его словам, враг продолжает активность вблизи Одессы.

«Враг не отступил от Одессы. Это ясно. Воздушная разведка, перегруппировка кораблей и тому подобное. Диверсионные группы пытаются продвигаться на нашу территорию. Но есть хорошая контрдиверсионная работа», — сказал Братчук.

07:54 ВСУ сдерживают врага на всех направлениях, местами переходят в контратаки — утренняя сводка Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о ситуации на фронте и действиях врага по состоянию на 06:00 вторника, 19 марта. Главное:

В ходе оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях ВСУ успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки.

на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки. Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах топлива с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах топлива с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса. В отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством. Силы ООС на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразили семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразили семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе. Воздушные силы Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей — 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери российских оккупантов уточняются.

07:40 «Ничего из этого не вышло». Кулеба прокомментировал слова Путина «я их уничтожу»

В эфире украинского телевидения Кулеба напомнил, что кремлевский диктатор собирался буквально через несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины.

" Я думаю, что тогда он тоже сидел и думал: «Я их очень быстро добью». А ничего из этого не вышло…", — отметил Кулеба.

По его словам, Путин может строить какие-то планы, но у Украины есть свои планы, и это планы на победу, на освобождение своих территорий.





07:16 Оккупанты продолжают террор на захваченных территориях: обстреливают жилые дома, занимаются мародерством

Российские оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей продолжают террор в отношении местного населения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты обстреливают жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.





07:06 На Донбассе украинские военные отбили семь атак россиян: уничтожили 12 танков и 10 БМП

За сутки группировки Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отразили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб.

Военные уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.





06:30 Крупнейший в мире производитель подшипников останавливает работу в РФ



Крупнейший производитель подшипников в мире, шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в РФ. Компания осуществляла поставки на заводы КАМАЗ и ГАЗ.





05:05 Прес-секретарь Эрдогана назвал требования России по ОРДЛО и Крыму " нереалистичными"

Прес-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что требования России признать аннексию Крыма и независимость ОРДЛО на переговорах с Украиной являются «очень максималистскими» и «нереалистичными».



В интервью CNN он сообщил, что это красные линии для Украины, назвав это правильным, потому что, по его словам, они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета Украины.

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